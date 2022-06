Zerstückelte Katze gefunden: Belohnung für Hinweise

Ein Hund ist in Oberbayern von seinem Herrchen in der Sonne im Auto zurückgelassen worden und nach Polizeiangaben durch die Hitze (…)

Mit einem gestohlenen Auto sollen drei junge Männer in einem Münchner Parkhaus «gedriftet» und dann die Kontrolle (…)

Fahranfänger betrunken unterwegs: Führerschein weg

Ein betrunkener Fahrer ist in Oberbayern in eine Verkehrskontrolle geraten, was zu dem Verlust seines Führerscheins geführt (…)