Zerstückelte Frau in Pariser Park – Ehemann gesteht Tat

Ein 16-jähriger Schüler sticht mitten im Unterricht auf seine Spanischlehrerin ein. Der Angriff löst in Frankreich Erschütterung aus. (…)

Schüler greift Lehrerin in Südfrankreich an – Frau stirbt

In einem Gymnasium in Südfrankreich sticht ein 16-jähriger Schüler seiner Lehrerin mit einem Messer in den Brustkorb. Wenig später (…)