Zentrum für Deutsche Einheit: Plauen bewirbt sich

Über 20.000 Menschen sind noch vor dem Mauerfall 1989 in Plauen auf die Straße gegangen, zur Friedlichen Revolution. Es war die erste Großdemonstration gegen das DDR-Regime und ein wichtiger Schritt zur Wende.

Deshalb will Plauen künftig auch ein Zentrum für Deutsche Einheit in der Stadt beheimaten. Der Stadtrat hat nun einstimmig sein OK für die Bewerbung gegeben. Die soll bis Dezember stehen und erfordert viel Arbeit. Die Bundesregierung plant solch ein Zentrum für rund 40 Millionen Euro, der Bund will in dieser Woche konkrete Vorgaben dazu machen, hieß es von Kultur-Bürgermeister Steffen Zenner. In dem Zentrum für Deutsche Einheit soll es um die Teilung Deutschlands gehen und um die Entwicklungen hin zur Wende und Einheit. Plauen muss sich dabei gegen Dresden, Leipzig und Cottbus behaupten, die auch Interesse angemeldet haben.