Zentralrats-Präsident Schuster wird Ehrenbürger Würzburgs

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, wird Ehrenbürger seiner Heimatstadt Würzburg. Ein Sprecher der Stadt bestätigte am Donnerstag einen Bericht der «Main-Post». Der Stadtrat traf die Entscheidung in einer nicht-öffentlichen Sitzung.

Schuster wurde am 20. März 1954 in Haifa in Israel geboren, 1956 kehrte die Familie aber nach Unterfranken in die Heimat des Vaters zurück. Er steht seit 2014 an der Spitze des Zentralrats. Schuster gehört nach Angaben des Zentralrats auch dem Deutschen Ethikrat an.