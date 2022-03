Zentraler Anlaufpunkt in Hof: Alles zum Thema Pflege unter einem Dach

Wenn man selbst, oder ein Angehöriger, plötzlich pflegebedürftig wird, dann kommen erst einmal viele Fragen auf. Wenn ihr jemanden zuhause pflegen möchtet, müsst ihr wissen, was es zu beachten gibt. Oder ihr müsst vielleicht eure Wohnung barrierefrei umbauen. Antworten auf derartige Fragen gibt es ab dem Sommer in der neuen Leitstelle Pflege Hofer Land. Die findet ihr künftig im Gebäude der ehemaligen Techniker Krankenkasse an der Ernst-Reuter-Straße in Hof. Koordinatorin Alexandra Puchta:

In der neuen Leitstelle Pflege Hofer Land findet ihr dann zum Beispiel die Fachstelle für Demenz und Pflege, eine Wohnberatung und Fachstellen für pflegende Angehörige. Noch werden die Räume allerdings umgebaut.