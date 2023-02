Zentrale Kundgebung in Ansbach: Mitarbeiter aus Hof nehmen teil

Die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sollen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr bekommen. Das fordern die Gewerkschaft Komba und der Deutschen Beamtenbund. Für die Azubis soll es 200 Euro mehr geben. In der ersten Tarifrunde ist die Einigung mit dem Arbeitgeber gescheitert. Heute kommt es daher zu weiteren Warnstreiks, auch in der Stadt Hof. Betroffen ist laut einer Mitteilung die Stadt selbst, aber auch der Abwasserverband Hof Saale streikt. Die Mitarbeiter werden an einer zentralen Kundgebung in Ansbach teilnehmen.