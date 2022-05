Zensus 2022: Vogtländer haben Angst vor Betrügern

Aktuell läuft in Deutschland der Zensus, also eine Bevölkerungs- und Wohnungszählung. Interviewer erheben Daten zu Alter, Schulbildung oder dem Familienstand. Ein Umstand, den auch Betrüger nutzen könnten, um an persönliche Daten zu kommen. Auch im Vogtland sind die Menschen unsicher und wenden sich immer häufiger an die Verbraucherzentrale in Auerbach. Sie vermuten hinter einer Aufforderung des Statistischen Landesamtes aus Kamenz eine Betrugsmasche. Die Verbraucherzentrale weist aber daraufhin, dass die ausgewählten Befragten Auskunft geben müssen. Sonst drohe sogar ein Ordnungsgeld. Der Zensus dient als Planungsgrundlage für Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Aber auch die Stadt Hof warnt vor betrügerischen Anrufen im Zusammenhang mit dem Zensus. Es sei wohl zu Telefonanrufen gekommen, die nicht angekündigt waren. Die Stadt bittet um erhöhte Vorsicht.