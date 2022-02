Zensus 2022: Stadt Plauen sucht noch Freiwillige

Im Abstand von zehn Jahren werden in der Europäischen Union die Bevölkerungs- und Wohnungsdaten erhoben. Für den Zensus 2022 suchen viele Städte und Gemeinden noch Freiwillige, die diese Umfrage ab Mai durchführen. So auch die Stadt Plauen. Die Büros seien schon fertig eingerichtet und die ersten Mitarbeiter auch schon eingearbeitet, heißt es aus dem Rathaus. In den nächsten Tagen folgt noch die abschließende Schulung durch das Statistische Landesamt in Kamenz. Parallel dazu wirbt die Stadt aber noch ehrenamtliche Mitarbeiter an. Wie die Leiterin der Erhebungsstelle in Plauen mitteilt, sei das Ziel noch nicht erreicht. Wichtig ist, dass die Ehrenamtlichen volljährig, zeitlich flexibel und freundlich sind. Als Aufwandsentschädigung gibt es 450 Euro.

Die Anmeldung ist leicht online möglich unter www.plauen.de/zensus

Weitere ausführliche Informationen: www.zensus2022.de

Telefonische Anfragen nehmen die Mitarbeiter gerne unter folgender Telefonnummer entgegen: 03741/291 – 2560