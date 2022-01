Zensus 2022: Landkreis Wunsiedel sucht Freiwillige

Aller zehn Jahre findet in allen EU-Staaten der sogenannte Zensus – also eine Volkszählung – statt. Heuer ist es wieder soweit. In ganz Deutschland werden stichprobenartig Haushalte befragt, um die Einwohnerzahl und beispielsweise auch das Bildungsniveau in einer Region zu ermitteln. Für diese Befragungen werden auch im Landkreis Wunsiedel noch Freiwillige gesucht. 120 Helfer braucht der Landkreis – die Hälfte der ehrenamtlichen Plätze ist schon besetzt. Allerdings werden vor allem in Hohenberg an der Eger, Röslau, Schirnding und Weißenstadt noch weitere Erhebungsbeauftragte gesucht. Wer sich dafür meldet, wird von der Erhebungsstelle geschult, mit einem Tablet ausgestattet und anschließend einem Einsatzgebiet zugeordnet. Die Befragten erhalten vorab eine schriftliche Ankündigung. Alle Erhebungsbeauftragten erhalten abschließend eine steuerfreie Aufwandsentschädigung.

Mehr Infos unter www.landkreis-wunsiedel.de/landkreis/zensus-2022

Anmeldung und Infos auch unter 09232 80744 oder an zensus2022@landkreis-wunsiedel.de