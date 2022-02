Zensus 2022: Grundlage für zahlreiche rechtliche Regelungen

Im Abstand von zehn Jahren werden in der Europäischen Union die Bevölkerungs- und Wohnungsdaten erhoben – so auch in Deutschland. Der sogenannte „Zensus 2022“ startet am 15. Mai. Ehrenamtliche Helfer führen Befragungen mit zahlreichen Haushalten durch und ergänzen damit die bereits vorhandenen Daten aus regionalen Melderegistern. Aus diesem Anlass haben das Statistische Bundesamt und das Bayerische Landesamt für Statistik in einer Online Pressekonferenz über den Ablauf und den Zweck der diesjährigen Befragungen informiert. Stefan Dittrich, fachlicher Projektleiter des Zensus 22:

Die Ergebnisse bilden eine wichtige Grundlage für rechtliche Regelungen wie zum Beispiel der Einteilung von Wahlkreisen. Die zum Zensus 2022 zugehörige Gebäude- und Wohnungszählung stellt außerdem den regionalen Bedarf, unter anderem an Schulen, Seniorenheimen oder Wohnraum fest. Auch in der Euroherz Region finden die Befragungen statt. Stadt und Landkreis Hof haben bereits alle notwendigen ehrenamtlichen Interviewer gefunden – im Landkreis Wunsiedel, dem Vogtlandkreis und dem Landkreis Tirschenreuth könnt ihr euch noch anmelden!