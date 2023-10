Zeitweiliges Verschwinden einer Zweijährigen: Ermittlungen

Nach dem zeitweisen Verschwinden eines zweijährigen Mädchens von einem Spielplatz in München ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen eine 43-Jährige. «Die Staatsanwaltschaft München I hat gegen die Beschuldigte ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Entziehung Minderjähriger eingeleitet», sagte eine Sprecherin der Behörde am Freitag.

Wie die Polizei am Vortag mitgeteilt hatte, war das Kind am frühen Dienstagabend von einem Spielplatz in einem Münchner Park verschwunden. Der Mutter fand ihre Tochter in einer Gruppe spielender Kinder nicht mehr wieder. Sie suchte gemeinsam mit anderen Spielplatzbesuchern die Umgebung ab und alarmierte die Polizei, als das Kind verschwunden blieb. Die leitete daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen auch mit Lautsprecherdurchsagen ein. Zehn Streifen waren an der Suche beteiligt – darunter auch Einsatzkräfte der Einsatzhundertschaften und ein Diensthundeführer mit Hund.

Diese fanden das kleine Mädchen nicht, dafür alarmierte eine Zeugin die Polizei, weil sie aus der Wohnung einer ihrer Kenntnis nach kinderlosen Nachbarin lautes Kinderweinen gehört hatte. «Der Mitteilerin kam die Situation sehr verdächtig vor», heißt es im Polizeibericht. Einsatzkräfte fanden die vermisste Zweijährige und eine 43 Jahre alte Frau dann im Hausflur und brachten das Kind zurück zu seiner Mutter.

Die 43-Jährige habe sich psychisch auffällig verhalten, teilte die Polizei mit. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. «Nach den ersten Ermittlungen befand sich die Frau ebenfalls im Bereich der Grünanlage, traf dort auf das Mädchen, sprach dieses an und konnte das Kind dann dazu bringen, dass es in die Wohnung folgte», heißt es im Polizeibericht. Warum sie das Kind mitnahm, war zunächst unklar. «Die Ermittlungen stehen ganz am Anfang», sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag. Weitere Details zum Fall könne sie nicht mitteilen.