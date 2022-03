Zeitverwendungserhebung: Landesamt für Statistik sucht Teilnehmer

Wie viel Zeit wenden wir im Alltag eigentlich wofür auf? Diese Frage will das Bayerische Landesamt für Statistik im Rahmen der diesjährigen Zeitverwendungserhebung beantworten. Dafür sucht das Amt noch Teilnehmer, vor allem aber Familien. Sie sollen drei Tage lang ihre Aktivitäten in einem Tagebuch festhalten. Also zum Beispiel, wie lange dauert der Weg zur Arbeit und wie viel Zeit wende ich für die Mediennutzung auf. Als kleines Dankeschön bekommen die Teilnehmenden mindestens 35 Euro. Bei mehreren Personen in einem Haushalt gibt es entsprechend mehr. Die Daten nutzt das Landesamt für Statistik dann unter anderem dafür, die „Gender Care Gap“ als Indikator für die Gleichstellung von Männern und Frauen zu berechnen.

Zusätzliche Auskünfte gibt gerne das:

Bayerische Landesamt für Statistik

Team 4204 Freiwillige Haushaltsbefragungen

Telefon: 0800 000 4498

E-Mail: zve@statistik.bayern.de