Zeitungsbericht: Bayern-Basketballer entlassen Trainer

München (dpa) – Der FC Bayern trennt sich einem Medienbericht aus Serbien zufolge von Trainer Dejan Radonjic. Das meldete das Boulevardblatt «Večernje novosti» am Montagabend auf seiner Internetseite. Demnach habe der deutsche Meister entschieden, die Zusammenarbeit mit dem 49 Jahre alten Coach aus Montenegro zu beenden. Die Bayern waren auf Anfrage zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Radonjic hatte München 2018 übernommen und zweimal zum Meistertitel in der Bundesliga gefühlt. In dieser Saison wollte das Team auch in der Euroleague angreifen, enttäuschte in der Hinrunde der kontinentalen Eliteklasse aber mit nur sechs Siegen aus 17 Partien.