Zeitenwende und Zukunftsperspektiven: Sommergespräch mit Strack-Zimmermann in Hof

Über 1500 Geflüchtete aus der Ukraine haben in den vergangenen Monaten in Hof eine neue Heimat gefunden. Um sie noch besser zu unterstützen, hat sich das Hofer Netzwerk für die Ukraine aus mehreren Organisationen gegründet. Die erste Veranstaltung ist am Abend. Dafür kommt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag Marie-Agnes Strack-Zimmermann zu einem Sommergespräch in die Freiheitshalle:

So Stefan Denzler vom Projekt Demokratie leben in der Mitte Europas. Ein Film zeigt außerdem Bilder des Krieges und eine Ukrainerin, die jetzt in Hof lebt, erzählt ihre Fluchtgeschichte. Beginn ist um 19 Uhr.