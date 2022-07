ZEITELMOOS auf der Luisenburg: Fantasy-Musical zu Sagen aus der Region

Wegen der Corona-Pandemie sind in den vergangenen zwei Jahren viele Veranstaltungen ausgefallen und auch auf Reisen mussten wir größtenteils verzichten. Unter dem Motto „Fremde Welten“ laufen deswegen seit Anfang Juni wieder die Luisenburg Festspiele in Wunsiedel. In der Spielzeit 2022 dreht sich alles um Mythen und auch Märchen. Ein Beispiel dafür ist unter anderem das Fantasy-Musical ZEITELMOOS, das auf Geschichten und Sagen aus der Region basiert. Birgit Simmler, künstlerische Leiterin der Luisenburg Festspiele:

Bis Anfang August ist ZEITELMOOS noch auf der großen Felsenbühne der Luisenburg zu sehen. Die nächste Aufführung findet morgen (Donnerstag, 21. Juli) Abend um 20 Uhr 30 statt.