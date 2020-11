Zeig den Helden in dir: Radio Euroherz und Freiraum Fichelgebirge starten Kampagne

Es sind Menschen, die anpacken, wenn es brennt, wenn ein Unfall passiert oder wenn jemand Pflege benötigt: Ehrenamtliche. Und genau diesen Menschen geben wir von Radio Euroherz zusammen mit Freiraum Fichtelgebirge jetzt eine Bühne. Unter dem Motto Zeig den Helden in dir wollen wir euch sehen: Postet auf Facebook oder Instagram ein Foto oder Video von euch in eurer Ausrüstung und verseht den Post mit einem unserer Hashtags. Markiert anschließend einen weiteren Verein, der an unserer Challenge teilnehmen soll. Der Wunsiedler Landrat Peter Berek:

Jeder, der mitmacht, hat die Chance auf ein Sommerfest für den Verein. Das feiern wir, wenn die Corona-Beschränkungen vorbei sind. Alle Infos bekommt ihr auf unserer Website.