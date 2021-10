Zeichen stehen auf Sturm: Windgeschwindigkeiten bis zu 115 km/h

Die ganze Region muss sich auf einen stürmischen Donnerstag einstellen. Schon heute liegt eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen in Kammlagen der Mittelgebirge vor. Besonders ungemütlich dürfte es daher im Fichtelgebirge werden. In Verbindung mit einer Kaltfront ist von morgen früh bis zum Abend mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 115 Kilometern pro Stunde zu rechnen, heißt es.

Das Sturmfeld zieht mit bemerkenswerter Geschwindigkeit von Schottland zu uns, so der Deutsche Wetterdienst. Mit dem Höhepunkt sei am Mittag zu rechnen. Nachdem der Sturm im Laufe des Nachmittags nachlassen soll, kann es am Abend erneut zu kräftigen Böen kommen. Am Freitag beruhigt sich dann das Wetter wieder.