Zeichen stehen auf Klassenerhalt: Relegationsrückspiel für SpVgg Bayern Hof

Die Spielvereinigung Bayern Hof kämpft weiter um den Verbleib in der Fußball-Bayernliga. Die erste Runde der Relegation haben die Hofer deutlich für sich entscheiden können. In der zweiten Runde geht es gegen den TSV Großbardorf. Auch hier stehen die Chancen gut für die Spielvereinigung. Im Hinspiel am Mittwoch haben die Hofer 3:0 gegen Großbardorf gewonnen. Und auch bei beiden Punktspielen in der Saison gingen sie als Sieger vom Platz. Das Rückspiel auswärts in Unterfranken startet heute um 16 Uhr.