Zeichen für mehr Klimaschutz: Stadtradeln startet im Hofer Land

Innerhalb von drei Wochen so viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad zurücklegen. Das ist Ziel des Stadtradelns. An der Aktion beteiligen sich heuer auch wieder die Stadt und der Landkreis Hof. Mitmachen kann jeder, der in Stadt und Landkreis Hof wohnt, arbeitet oder zur Schule geht. Zum ersten mal werden dieses Jahr auch sogenannte Stadtradel-Stars gesucht. Also Teilnehmer, die bereit sind, 21 Tage am Stück aufs Auto zu verzichten und ausschließlich mit dem Rad zu fahren. Zum Start des Stadtradelns gibt’s heute um 17 Uhr auch eine Auftakt-Tour mit Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla und Landrat Oliver Bär. Mehr Infos zum Stadtradeln findet ihr im Link