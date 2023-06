Zeichen für Frieden: Ulf Merbold in Fernweh-Park aufgenommen

Er ist der zweite Deutsche im All gewesen: Ulf Merbold ist jetzt auch mit einem Schild im Fernweh-Park in Oberkotzau vertreten. Zur Aufnahme ist der Astronaut persönlich vorbeigekommen und hat sein Schild signiert und seine Handabdrücke hinterlassen. Dabei berichtete er auch über seine Erlebnisse, wie er aus dem All auf die Erde geschaut hat:

Um unseren Planeten zu bewahren, sei es wichtig, dass alle zusammenarbeiten und nicht nationalistisch denken, so Merbold. Mit der Teilnahme am Friedensprojekt Fernweh-Park will der Astronaut auch ein Zeichen setzen gegen den Krieg in der Ukraine.