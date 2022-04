Zeichen für die Frieden: Hofer Schüler bilden Menschenkette

Das Schicksal der Menschen in der Ukraine bewegt uns auch weiterhin. Nach dem Abzug russischer Truppen waren in der Stadt Butscha erst kürzlich hunderte tote Zivilisten gefunden worden. Die Hofer Schüler wollen am kommenden Freitag ein Zeichen gegen den Krieg setzen. Rund 3.000 Schüler wollen ab ca. 11.15 Uhr eine Friedenskette durch die Innenstadt bilden. Sie soll vom Wittelsbacher Park über die Altstadt bis zum Jean-Paul-Gymnasium reichen. Egal, ob Schüler oder nicht: Wer mitmachen möchte, kann sich am Freitag gerne einreihen. Kundgebungen soll es keine geben.