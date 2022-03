Zeichen für den Frieden: Pilot schreibt mit Flugzeug in den Himmel

Überall in der Region setzen blau-gelbe Fahnen und Flaggen ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Ein ganz außergewöhnliches Zeichen für den Frieden, hat der Pilot Robert Pruß von der Fluglehrer- und Pilotenschule YOUR SKY aus Döhlau am Abend in den Himmel geschrieben.

Das Zeichen ist rund 30 mal zehn Kilometer groß gewesen und in einer Stunde Flugzeit entstanden. Für Pruß ist dies nicht die erste Botschaft dieser Art gewesen – er hatte im vergangenen Jahr bereits auf diese Weise um die Hand seiner Frau angehalten.