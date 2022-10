Zehntausende Studierende warten auf Wohnheimplatz

Die Pandemie bot Studenten eine kleine Verschnaufpause auf dem angespannten Wohnungsmarkt. Doch nun steigen die Mietpreise in den (…)

Mietpreise für Studentenbuden steigen massiv an

Die Pandemie bot Studenten eine kleine Verschnaufpause auf dem angespannten Wohnungsmarkt. Doch nun steigen die Mietpreise in den (…)

Mietpreise für Studentenbuden steigen massiv an

Tribute to Bambi: Promis sammeln Geld für Kinder in Not

Bei der jährlichen Bambi-Spendengala haben Sternchen und Prominente wieder Geld für Kinder in Not gesammelt. (…)