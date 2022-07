Zehntausende Euro Theatergeld liegen auf der Straße

Am Haptbahnhof Stuttgart regeln jetzt zwei Zeichentrickfiguren den Verkehr. Selbstverständlich gilt auch hier: bei Rot stehenbleinben, (…)

«Äffle» und «Pferdle» an Stuttgarter Fußgängerampel

Das geht auf keine Kuhhaut: Eine ausgebüxte Kuh hat sich in Coburg vor der Polizei in einer Speisekammer versteckt. Das Tier war (…)

Streunende Kuh verirrt sich in Speisekammer

Sie lauern im Wald, im Badesee oder gar im Treppenhaus: Im Juli und August schaffen es regelmäßig außergewöhnliche Tiere in die (…)

Es krabbelt was aus dem Sommerloch

Hungriger Einbrecher kehrt zurück: Polizei schnappt ihn

Kochen und duschen in einem fremden Haus hat einem mutmaßlichen Einbrecher in Baden-Württemberg nicht ausgereicht: Am Tag (…)