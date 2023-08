Zehnjähriges Kind stirbt bei Drogenkonflikt in Südfrankreich

Ein Mann soll mit einem Rucksack auf dem Rücken auf den Eiffelturm geklettert sein, um das Wahrzeichen von Paris per Fallschirmsprung (…)

Der Eiffelturm ist die bekannteste Touristenattraktion in Paris. Nach einer Bombendrohung werden Turm und Vorplatz evakuiert. Kurz (…)

Unter Otoniel wurde der Golf-Clan zur mächtigsten kriminellen Organisation Kolumbiens. Der Clan schmuggelte Kokain in die USA und ist (…)

Justiz zweifelt an Foltervorwurf – Deutscher ist frei

Die Festnahme eines Deutschen in Ostfrankreich sorgt für Unruhe. Seine Frau beschuldigt ihn, sie seit Jahren gefangen gehalten und (…)

Folter? Rätsel um deutsches Paar in Frankreich

Anklage in Georgia: Gericht legt Kaution für Trump fest

Der frühere US-Präsident Trump muss sich in vier Strafverfahren verantworten. In Atlanta sind am Montag die bisher strengsten (…)