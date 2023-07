Zehn Tage feiern: Hofer Volksfest beginnt

Lange haben die Hofer darauf hingefiebert: Das Hofer Volksfest startet am Abend; zehn Tage lang könnt ihr auf dem Festplatz rund um die Freiheitshalle und vor dem Bahnhof Neuhof feiern, naschen und die Fahrgeschäfte testen. Mit rund 2000 Quadratmetern ist das Festzelt das größte, das bisher in Hof stand. Hier könnt ihr Boxen reservieren und hier findet auch der Großteil des Rahmenprogramms statt.

Los gehts heute erstmal um 17 Uhr vor dem Hofer Rathaus. Von dort aus geht der Festumzug durch die Innenstadt hoch zur Freiheitshalle, wo Oberbürgermeisterin Eva Döhla das erste Bierfass anzapfen wird. Morgen Abend (SA) könnt ihr euch dann wieder das Feuerwerk ansehen, Freitag in einer Woche gibts außerdem eine Drohnenshow.