Zehn Kilogramm Marihuana entdeckt: 50-Jähriger in U-Haft

Fahnder haben in Oberbayern im Kofferraum eines Autos zehn Kilogramm Marihuana entdeckt. Der 50 Jahre alte Fahrer kam in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach kontrollierten Beamte am Mittwoch an einer Rastanlage auf der Autobahn 8 bei Holzkirchen (Landkreis Miesbach) den Mann und seine 36-jährige Beifahrerin. Neben den Drogen wurden zwei Einhandmesser sichergestellt. Gegen beide Insassen wird wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt.