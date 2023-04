Zeckensaison: Wer in der Natur unterwegs ist sollte sich regelmäßig absuchen

Tierbesitzer haben heuer mit Sicherheit schon die eine oder andere Zecke gefunden. Wenn’s jetzt wieder wärmer wird, werden in Wiesen und Wäldern die Zecken aktiv. Fast ganz Bayern, aber vor allem ganz Oberfranken, ist FSME-Risikogebiet. Bedeutet, hier können Zecken die gefährliche Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen. Darauf weist die Barmer-Krankenkasse hin. Gegen FSME sollte man sich impfen lassen, rät die Krankenkasse. Außerdem sollte man sich nach einem Ausflug in die Natur nach Zecken absuchen. Im Ernstfall ist es wichtig, die Zecke vollständig zu entfernen. Im vergangenen Jahr haben sich außerdem laut Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Gesundheit (LGL) 3.637 Menschen in Bayern mit Borreliose infiziert, die ebenfalls von Zecken übertragen wird.