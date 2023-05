Zecken-Zeit: Gesundheitsamt im Vogtlandkreis gibt Tipps

Zecken sind winzige Tiere, aber nicht ungefährlich. Sie übertragen zum Beispiel Borreliose. Im vergangenen Jahr gab es allein im Vogtlandkreis fast 200 Fälle. Das Gesundheitsamt gibt deshalb nochmal Tipps. Zecken halten sich gerne an Lichtungen, Wegrändern im Wald oder in Wiesen auf. Aber auch im eigenen Garten oder in Parks sind sie zu finden. Nach einem Aufenthalt im Freien sollten wir vor allem die Leistengegend, die Kniekehlen und hinter den Ohren kontrollieren, ob sich eine Zecke festgesetzt hat. Bei heller Kleidung erkennen wir die Tierchen besonders schnell. Wer eine gefunden hat, sollte sie mit einer Pinzette oder einer Zeckenkarte herausziehen, aber auf keinen Fall daran rumdrehen.