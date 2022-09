ZDF zeigt Konzert von Helene Fischer

Das bisher größte Konzert der Schlagersängerin Helene Fischer (38) ist an diesem Wochenende als Zusammenschnitt im ZDF zu sehen. Mehr als 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten im August dieses Jahres den Auftritt des Stars in München verfolgt. Unter dem Titel «Helene Fischer – Wenn alles durchdreht» zeigt das Zweite nun exklusiv die Konzert-Highlights – am Samstag ab 21.45 Uhr.

«Fans und Zuschauer der Entertainerin dürfen sich auf die neuesten Songs aus ihrem Album «Rausch» ebenso freuen wie auf ihre größten Hits. Helene Fischer performt auf einer gigantischen, 150 Meter breiten Bühne. Umgeben ist sie dabei von ihrer Band und ihren Tänzern, die Stammgäste auf internationalen Bühnen sind», so das ZDF. Regie führte der preisgekrönte und für einen Grammy nominierte Paul Dugdale.