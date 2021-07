Zahlreiche Waffen in Wohnung entdeckt

Passau (dpa/lby) – In einer Wohnung hat die Polizei im niederbayerischen Passau ein ganzes Waffenarsenal entdeckt. Unter den 30 bis 40 Waffen seien Gaspistolen, Luftdruckgewehre sowie Messer und Schwerter in diversen Größen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Beamten ermitteln jetzt gegen einen 36-Jährigen wegen waffenrechtlicher Verstöße.

Zu dem Einsatz in der Wohnung war es wegen eines gewalttätigen Streits des Verdächtigen mit einer 47-Jährigen am Montagabend gekommen. Dabei stießen die Beamten auf die Waffen. Die Frau und der Mann beschuldigten bei der Anzeigenaufnahme sich gegenseitig, den jeweils anderen geschlagen zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab bei beiden jeweils mehr als 4 Promille.

