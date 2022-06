Zahlreiche Feste in der Euroherz-Region: Hier wird heute gefeiert

Neben dem großen Festwochenende Plauen900 finden in der Euroherz-Region dieses Wochenende viele andere Feste statt.

Der Hofer Stadtjugendring feiert heute sein 75. Jubiläum auf dem Gelände des Jugendverbändehaus. Ab 15 Uhr gibt es zum Beispiel ein Torwandschießen, Kinderschminken und eine Hüpfburg.

Um bei Kindern das Interesse an Heimat und Natur zu fördern, findet heute auf dem Gelände der Naturfreunde Kirchenlamitz ein Sommer-Familientag statt. Ab 14 Uhr gibt es dort viele Mitmachaktionen für Kinder, wie dem Bau eines Insektenhotels. Eltern können sich unter anderem über den Naturpark Fichtelgebirge informieren.

In Bad Elster findet heute und morgen außerdem zum 110. Mal das Brunnenfest statt. Zudem steigt am Wochenende das Heimat- und Wiesenfest in Schwarzenbach am Wald.