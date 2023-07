Zahlen haben sich verdoppelt: Situation in den Tafeln Hof und Selb

Am Wochenende hat in Mannheim das Bundestafeltreffen stattgefunden. Thema war dabei auch die hohe Belastung seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Die spüren die Tafeln auch in der Euroherz-Region. Roland Jahn von der Hofer Tafel war auch bei dem Treffen in Mannheim dabei.

Die Hofer Tafel gibt Essen in Hof, Rehau, Naila und Schwarzenbach/Saale aus.

Die Hofer Tafel versorgt pro Woche 3.500 Menschen, so Jahn. Die Helfer müssen dadurch mehr arbeiten und außerdem Essen von weiter her holen. Nicht mehr nur von regionalen Märkten sondern auch von Großhändlern und Herstellern. Roland Jahn fordert vor allem mehr Geld von der Politik.

Auch bei der Selber Tafel mit Ausgaben in Selb und Kirchenlamitz hat sich die Zahl der Bedürftigen pro Woche verdoppelt auf etwa 350 Personen. Dort sucht die Tafel vor allem nach zusätzlichen Fahrern.