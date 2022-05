Zahl fertig gewordener Wohnungen in Bayern gesunken

Die Zahl fertig gewordener neuer Wohnungen in Bayern ist nach Angaben des Statistischen Landesamtes im vergangenen zurückgegangen. 2021 seien 60.857 neue Wohnungen bezugsfertig geworden, fast fünf Prozent weniger als im Jahr zuvor. Bei Mehrfamilienhäusern mit mindestens drei Wohnungen gab es einen Rückgang von 2,8 Prozent, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Fürth mit. Besonders stark sei der Rückgang in Oberfranken, während Schwaben des Vorjahresniveau nahezu habe halten können. Studien zufolge fehlen in Bayern Zehntausende Wohnungen, vor allem in den Ballungszentren um die Landeshauptstadt München und rund um Nürnberg. Besonders bezahlbarer Wohnraum ist knapp.