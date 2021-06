Zahl der Organspender in Bayern leicht gestiegen

München (dpa/lby) – Die Zahl der Organspender in Bayern ist 2021 bisher im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht gestiegen. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden im Freistaat nach vorläufigen Zahlen der Deutschen Stiftung Organtransplantation von Januar bis einschließlich Mai 54 Menschen Organe entnommen. Das sind zwei Organspender mehr als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr demnach 131 Organspender registriert, fünf weniger als im Jahr 2019. Im Jahr 2018 lag die Zahl bei 128.

Der Bedarf an Spenderorganen sei weiter hoch, betonte Minister Klaus Holetschek (CSU) anlässlich des «Tags der Organspende» an diesem Samstag. In Bayern warteten aktuell etwa 1300 Menschen auf ein lebenswichtiges Spenderorgan. Daher sei es wichtig, dass sich mehr Menschen für einen Organspende-Ausweise entscheiden, sagte Holetschek. «Wer zu Lebzeiten Klarheit schafft, entlastet in schweren Stunden seine Angehörigen und rettet Leben.»

