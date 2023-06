Zahl der Hochzeiten in Bayern nähert sich Vor-Corona-Niveau

Rund 65.000 Paare haben sich im vergangenen Jahr in Bayern das Ja-Wort gegeben. Das seien 9 Prozent mehr als im Jahr 2021, teilte das Landesamt für Statistik am Dienstag in Fürth mit. Damit nähere sich die Zahl der Trauungen wieder dem Niveau vor der Corona-Pandemie an. In den Jahren 2015 bis 2019 habe der jährliche Durchschnitt bei fast 68.000 Hochzeiten gelegen.

Das beliebteste Hochzeitsdatum war im vergangenen Jahr der 22.02.2022, an dem sich rund 1600 Paare trauen ließen. Das Datum ist nach Angaben des Statistikamtes ein kalendarisches Palindrom, wo die Ziffernfolge vorwärts und rückwärts identisch bleibt. Dieses sei sehr selten und komme das nächste Mal erst 2030 wieder vor, hieß es. Beliebtester Hochzeitsmonat war der Juli mit fast 8800 Eheschließungen. Bei den Wochentagen lag erneut der Freitag vorne, gefolgt von Samstag.

Die Männer waren bei der Eheschließung in Bayern den Statistik-Fachleuten zufolge im Durchschnitt 38,3 Jahre und die Frauen 35,6 Jahre alt. Gleichgeschlechtliche Paare machten rund zwei Prozent an der Gesamtzahl der Trauungen aus.