Zahl der Bafög-Empfänger in Bayern zurückgegangen

In Bayern haben im vergangenen Jahr weniger junge Leute Bafög-Leistungen erhalten als zuvor. Die Zahl der Empfänger sei um 3,4 Prozent auf 75.578 Studierende und Schüler zurückgegangen, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Fürth mit. Die Summe des 2021 ausgezahlten Geldes sei jedoch etwas höher gewesen als ein Jahr zuvor – sie stieg um 0,5 Prozent auf 347,9 Millionen Euro.

Die meisten Bafög-Empfänger waren mit 55.820 Studentinnen und Studenten. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die diese staatliche Unterstützung erhielten, sank um 10,1 Prozent auf 19.758. Der durchschnittliche Förderbetrag pro Monat lag 2021 unverändert bei 556 Euro.