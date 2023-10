Auch nach dem Ende der Corona-Pandemie ist die Zahl der Autodiebstähle in Bayern weiter gesunken: Im vergangenen Jahr haben Diebe im Freistaat 413 kaskoversicherte Pkw gestohlen, zwei Prozent weniger als 2021. Das teilte der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Mittwoch in Berlin mit.

Bayern weicht damit stark vom Bundestrend ab: Deutschlandweit wurden laut GDV 12.277 kaskoversicherte Autos gestohlen, ein Viertel mehr als 2022. Den wirtschaftlichen Schaden bezifferte der Versicherungsverband mit fast 250 Millionen Euro.

An der Spitze liegt Berlin, in der Bundeshauptstadt allein wurden fast 3000 Fahrzeuge entwendet. Bayern gehört laut GDV neben Baden-Württemberg, Thüringen und Rheinland-Pfalz zu den sichersten Bundesländern für Autobesitzer. Statistisch wird demnach in Bayern nur eines von 10.000 kaskoversicherten Autos gestohlen, im Bundesdurchschnitt liegt diese Quote bei 3 von 10.000.