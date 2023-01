Zahl der Auto-Neuzulassungen in Bayern leicht gestiegen

Die Zahl der neu zugelassen Fahrzeuge im Freistaat ist 2022 leicht gestiegen. An der Spitze standen vor allem Autos mit alternativen Antriebsarten, während Benziner- und Dieselautos weniger nachgefragt wurden.

665.818 Fahrzeuge erhielten 2022 in Bayern erstmals ihre Zulassung. Das entspricht einem Anstieg um 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Landesamt für Statistik in Fürth am Freitag mitteilte. Bei Benzinern verzeichnete die Behörde einen Rückgang der Zulassungen um 11,5 Prozent, bei Dieselfahrzeugen um 9,9 Prozent. Dagegen stieg die Zahl der neu zugelassenen Fahrzeuge mit alternativen Antriebsarten wie Gas, Elektro oder Hybrid auf 282.484 (+21,9 Prozent). Den größten Zuwachs in dieser Gruppe verzeichneten die Statistiker bei den E-Autos mit einem Anstieg um 43,2 Prozent auf 95.766 Neuzulassungen.

Bei den Omnibussen (-40,8 Prozent) und Lastwagen (-19,8 Prozent) wurden dagegen deutlich weniger Fahrzeuge neu zugelassen als noch 2021.