Zack Snyder spielt schon früh morgens Videospiele

In Hollywood muss er um jede Rolle kämpfen und bekommt auch Absagen: Matthias Schweighöfer lebt seit einiger Zeit in Los Angeles. Er (…)

Eigentlich sind es eher Fake News und Verschwörungserzählungen als die Musik, die den Dinslakener Sänger in die Schlagzeilen bringt. (…)

US-Tour: Jonas Deichmann durchquert das Monument Valley

Der Athlet war Ende Juni in New York mit seinem Rad gestartet und in dreieinhalb Wochen bis nach Los Angeles gefahren. Nun ist er (…)