Yvonne Magwas informiert: Fast 54 Millionen Euro floss von KfW ins Vogtland

Für Wohnraum, die Folgen der Corona-Pandemie oder des Hochwassers: Für viele verschiedene Bereiche gibt die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, Fördermittel heraus. Wie die vogtländische CDU- Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas jetzt informiert, floss im ersten Halbjahr von 2021 auch viel Geld ins Vogtland.

Und zwar insgesamt fast 54 Millionen Euro. Vor allem an energieeffizienter Wohnraumförderung gab es viel Interesse, heißt es in der aktuellen Mitteilung. Die Nachfrage an Corona-Sonderprogrammen ist dagegen zurück gegangen. Die KfW hat durch die Förderungen einen wichtigen Beitrag für das Vogtland geleistet, so Magwas. Aber nicht nur das: Die KfW hat außerdem eine Hochwasserhilfe für Kommunen in den jeweils betroffenen Bundesländern gestartet. Die beträgt rund 500 Millionen Euro. Auch Sachsen ist von der Katastrophe ja betroffen gewesen.