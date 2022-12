YourStageFestival: Kartenvorverkauf startet am Donnerstag

Das YourStageFestival in der Hofer Freiheitshalle musste in diesem Jahr wegen der Corona-Einschränkungen ausfallen. Am 25. Februar wird das Festival jedoch nachgeholt. Ein Großteil der für dieses Jahr ausgewählten Künstler hat sein Kommen erneut zugesagt. Der Kartenvorverkauf startet bereits heute (15.12.). Mit dabei sein wird auch die oberfränkische Band des Jahres 2022. Maximilian Adler und The Splider Phaser Naked Band hatte sich beim Wettbewerb „Rock in Oberfranken“ als Sieger durchgesetzt.

Die Acts:

Liedfett, The Intersphere

Amber Leaves, Bulletproof, Corvidae, Counting Sheep

DER400 x Friends, Farewell Farewell, Heressiah, Jack Torrance

John Steam Jr., Joyce November, Maximilian Adler & the SPNB, Mäxns

Melodramatic Fools, Nocturne, Rockbeton & the Mörtels, Rough Religion

Samu Neves, The Black Effect, UNBKNT & Finn, Zwischenlichten

Die Einzelkarte kostet 8 Euro und eignet sich damit perfekt als

Weihnachtsgeschenk. Auch FreundInnen finden lohnt sich wieder, da ein

verbilligtes Gruppenticket angeboten wird: 4 Personen zahlen zusammen nur 25

Euro, aber nur im Vorverkauf und nur mit gemeinsamem Einlass. Für

SchülersprecherInnen, die den Verkauf in ihren Schulen organisieren, um z.B.

die Abikasse aufzubessern, wird es besondere Konditionen geben. Meldet euch