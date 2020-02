Your Stage Festival: Diese Acts kommen

„Outside blue – inside you“ – Ende Februar startet zum vierten Mal das „Your Stage Festival“ in der Hofer Freiheitshalle. Jetzt ist klar, wer alles kommt – die einzelnen Künstler findet ihr auf hier. Die Bands spielen in der großen Halle auf zwei Bühnen – somit entstehen praktisch keine großen Umbaupausen. Außerdem gibt es im Festsaalfoyer und im Festsaal selbst noch zusätzlich zwei Bühnen.

Auch RIO – Rock in Oberfranken beziehen die Veranstalter wieder in das Your Stage Festival mit ein. Die vier Gewinner der regionalen Vorentscheide touren im Februar durch Oberfranken. Dabei ist auch „BAUSCHAUM“ aus Hof. Beim Your Stage gibt es dann das große Tour-Finale. Schon während der Tour wählen die Besucher ihren Favoriten. Aber am Abend in der Freiheitshalle entscheidet sich dann Final, wer Oberfrankens Band des Jahres wird.

Die Acts:

TEESY

BLACKOUT PROBLEMS

ANDY ROCKS

BAUSCHAUM

BENSEN

BODEGA

ESKALATION

ESTHER

HARD VELVET

HE TOLD ME TO

I SAW MEDUSA

JONNY KARACHO

KIRA

LEANDER UND DER ANDERE

LIONS FROM ALASKA

MAXIMILIAN ADLER & THE SPLIDER PHASER NAKED BAND

NORRON

ÖMER AKBOGA

PANTSDOWN

SCHIZOPHRENIC N PANIC

SECRET SOURCE

SEKKO

SOLONOVA

THE CLOUD EXPERIENCE

VINZ

WORB