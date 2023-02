Your Stage Festival in Hof: Nur durch großzügige Unterstützung möglich

Künstler aus der Region haben am kommenden Samstag wieder die Chance, sich auf der Bühne der Hofer Freiheitshalle zu präsentieren. Von Rap über Metal bis Punk ist alles beim Your Stage Festival vertreten. Der Eintritt für das Festival ist mit acht Euro so niedrig gehalten, dass ein möglichst breites Publikum zuschauen kann. Das ist nur durch finanzielle Unterstützung möglich. Die Sparkasse Hochfranken unterstützt das Your Stage Festival deshalb mit 30.000 Euro. Los geht es am Samstag um 15.30 Uhr. 22 unterschiedliche Acts treten dann bis Mitternacht auf.

© Stadt Hof