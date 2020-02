Your Stage Festival: In der Freiheitshalle wird gerockt

Deine Bühne heißt es übersetzt. Beim Your Stage Festival heute in Hof bekommen tatsächlich viele regionale Bands und Musiker mal eine Gelegenheit, sich einem größeren Publikum zu präsentieren. Über 3000 Menschen sind beim vorigen Mal 2018 gekommen und haben einen neuen Besucherrekord aufgestellt. Das Your Stage Festival steigt erneut in der Hofer Freiheitshalle, die Veranstalter haben dafür wieder vier Bühnen für die insgesamt 25 Bands aufgebaut. Einlass ist um 13 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro. Am Nachmittag kann das Publikum außerdem Oberfrankens Band des Jahres küren.