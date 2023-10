Yamakawa Seniorenhaus: Einweihung des Aktivparks in Hohenberg an der Eger

Das Yamakawa Seniorenhaus in Hohenberg an der Eger hat einen neuen einen Aktivpark. Möglich gemacht hat den eine großzügige Spende von Frau Yamakawa aus Japan, die dem Haus auch den Namen gegeben und es überhaupt erst ermöglicht hat. Für den Aktivpark hat sie erneut eine Million Euro gespendet. Die Spiel- und Sportgeräte sollen gleichermaßen für ältere und junge Menschen sein. Der Aktivpark soll nämlich das Sportangebot der gesamten Stadt bereichern. Am Nachmittag (14 Uhr) wird der Aktivpark gemeinsam mit Frau Yamakawa seiner Bestimmung übergeben.