X-Mas Reunion: Schüler können sich online über Berufe informieren

Seit gestern gilt in Bayern: Wer in einem Gebiet mit einer Inzidenz über 200 lebt und aus dem Haus oder der Wohnung geht, braucht einen triftigen Grund dazu. Schule gehört dazu – vor allem Abschlussklassen sollen aber auch weiterhin vor Ort unterrichtet werden. Und dann? Gerade in Corona-Zeiten ist der Schulabschluss für viele sicher nicht einfach. Messen, auf welchen sich Schüler über Studiengängen informieren konnten, sind corona-bedingt in diesem Jahr ausgefallen. Auch die jährliche X-Mas Reunion der Unternehmeninitiative Hochfranken kann in diesem Jahr natürlich nicht stattfinden. Dort können sich Schülerinnen und Schüler mit Studierenden der höheren Semester normalerweise austauschen. Stattdessen gibts aber eine Alternative: Ein digitaler Vortrag von Tobias Jost steht den Jugendlichen online zur Verfügung. Jost ist über die Plattformen Tiktok und Youtube bekannt und gibts in dem Vortrag Tipps und Tricks zur Berufswahl.