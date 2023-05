Wunsiedler Weiher: Groß angelegte Moorrenaturierung geplant

Rund 84 Fußballfelder ist es groß, damit der größte Moor Biotop-Komplex im Norden Bayerns und Heimat vieler seltener Tier- und Pflanzenarten: Gemeint ist das Naturschutzgebiet „Wunsiedler Weiher“ bei Selb. Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Wunsiedel will weitere Moore im Fichtelgebirge renaturieren. Das Landratsamt will daher Flächen ankaufen. Vom Bayerischen Umweltministerium gabs jetzt erst finanzielle Unterstützung in Form von rund 108.000 Euro. 12.000 Euro bezahlt der Landkreis Wunsiedel selbst für die Moor-Renaturierung. In den Mooren des Fichtelgebirges leben zum Beispiel geschützte Arten wie Sonnentau, Wollgräser sowie Torfmoose und seltene Vogelarten, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt. Sie gelten außerdem als ausgezeichnete CO2-Speicher.