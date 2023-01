Wunsiedler Weg vor dem Aus?: Brandbrief an Bundeswirtschaftsminister Habeck

Die Strom- und Gaspreisbremsen sollen uns bei den hohen Energiepreisen unterstützen. Was die einen freut, ist für die anderen ein Problem. Die Wasserstoff-Produktion in Wunsiedel könnte vor dem Aus stehen. Der Freie Wähler-Landtagsabgeordnete für Kulmbach und Wunsiedel Rainer Ludwig hat sich nun mit einem Brandbrief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gewandt.

Zur Strompreisebremse gehört es auch, Zufallsgewinne von Anlagenbetreibern abzuschöpfen. Auf diese Weise soll die Bremse zumindest zum Teil mitfinanziert werden. Anlagenbetreiber, die ihre Verträge nach dem 1. November 2022 abgeschlossen haben, sollen dabei nach dem aktuellen Marktpreis abgeschöpft werden. Für die Vertragspartner der Wasserstoff-Anlage in Wunsiedel würde das eine finanziell aussichtslose Situation bedeuten. Die Folge wäre, dass der benötigte Strom für die Wasserstoff-Produktion ganz ausbleiben könnte. Rainer Ludwig wünscht sich daher Ausnahmen für Energiespeicher und Wasserstoff-Einrichtungen. Die Strompreisbremse dürfe unter keinen Umständen innovative Leuchtturm-Projekte hemmen. Der Landtagsabgeordnete erwartet eine Antwort bis zum 13. Januar.