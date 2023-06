Wunsiedler Volks- und Wiesenfest: Bierpreis weiterhin unter 10 Euro

Die Wiesenfest-Saison in der Region hat begonnen. Dieses Wochenende feiern die Bad Stebener ihr Wiesenfest. Die Woche drauf geht’s in Rehau weiter. Am 30. Juni startet außerdem das Volks- und Wiesenfest in Wunsiedel. Los geht’s wie gewohnt mit dem Einzug der Vereine vom Marktplatz ins Festzelt. Dort eröffnet Bürgermeister Nicolas Lahovnik das Fest mit dem traditionellen Bieranstich. Gebraut hat das Festbier die Hönicka-Bräu. Jetzt hat auch die offizielle Bierprobe stattgefunden. Laut Festwirt Daniel Feuerer soll der Preis für die Maß am Wunsiedler Volks- und Wiesenfest weiterhin unter 10 Euro bleiben.